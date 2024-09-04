Из Вологодской области могут выдворить тысячи мигрантов

Мигрантов, которые не сдали экзамены по русскому языку и истории, предлагают выдворять из России. С такой инициативой выступила депутат партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. По ее мнению, мера должна распространяться как на тех, кто оформляет патент на работу, так и на членов их семей. В случае повторной несдачи экзамена в течение 3-х месяцев после въезда в Россию, депортировать без права въезда. Экзамен также должны сдавать и те, кто планирует приехать в Россию на заработки.

Кроме того, представители «Новых людей» призывают обязать иностранцев сдавать биометрические и данные до пересечения границы. В настоящее время подобную процедуру проходит только те мигранты, которые получают патент на работу и намерены провести в России более трех месяцев. Как считает Сардана Авксентьева, столь жесткие меры требуются для безопасности российских городов.

Ранее другой представитель «Новых людей» вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков требовал увеличить стоимость патента для мигрантов до 200 тысяч рублей в год, а также ввести для них ID для мигрантов, отменив при этом специальные карты болельщиков для футбольных фанатов.

«Зачем у нас тратят бюджетные деньги на Fan ID? Стадионы у нас самое небезопасное место в стране? Нет, конечно. В городе зайдите в любой спальный район. Там людям вечером страшно выпускать детей на улицу. Я считаю, что нужно сворачивать программу Fan ID. И вводить «Мигрант ID». От этого будет реальная польза», —пояснил Владислав Даванков.

Ранее следственный комитет привел статистику, согласно которой только в прошлом году была расследована 31 тысяча преступлений с участием иностранных граждан. В текущем году значительно увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами. В частности, число преступлений сексуального характера в отношении детей увеличилось на 25%, а количество преступлений экстремистской направленности на 55%. Госдума в настоящее время разрабатывает сразу несколько законопроектов, которые помогут навести порядок в миграционной политике.