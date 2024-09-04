В Вологде впервые прошёл фестиваль фермерской продукции «СВОЁ»

31 августа и 1 сентября на Кремлёвской площади в Вологде собралось более 100 фермеров и производителей продуктов питания из Вологодской и других областей нашей страны. Для посетителей приготовили вкусную еду, артисты провели выступления и творческие мастер-классы. Для тех посетителей ярмарки, которым не терпелось попробовать то, что они купили, организаторы (правительство Вологодской области и Россельхозбанк) открыли зону общественного питания.

«Фестиваль «СВОЁ» - это кульминация нашей совместной работы с фермерами, наш семейный праздник, радостное событие. Здесь есть возможность познакомиться с фермерской продукцией - здоровой, натуральной, – той пищей, которой часто не хватает жителям городов», – рассказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

В этом году Вологда стала третьим городом на карте фестиваля. До этого были Великий Новгород и Суздаль, на очереди Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Однако, по словам организаторов, в следующем году фестиваль может вернуться в Вологду.