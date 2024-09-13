Более 360 тонн мороженого экспортировала в этом году Вологодчина

Контроль за экспортом осуществляет Россельхознадзор. За 8 месяцев 2024 года инспекторы проверили на соответствие ветеринарным требованиям 53 партии вологодского мороженого.

Сотрудники ведомства выдали ветеринарные сертификаты на 362 тонны холодного лакомства. Это на 8% больше, чем за весь 2023 год. Так, в прошлом году Вологодчина отправила 334 тонны мороженого.

Наибольший прирост отмечается в поставках вологодского мороженого в Монголию и Узбекистан, получивших 137 и 123 тонны соответственно. При этом за весь 2023 год в Монголию было экспортировано 70 тонн, а в Узбекистан – 28 тонн мороженого из Вологодской области.