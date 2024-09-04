Избирательные участки Вологды начали готовить к проведению выборов, которые пройдут с 6 по 8 сентября. Всего в городе в эти дни будет работать 141 избирательный участок.

«В настоящее время специалисты донастраивают оборудование. Также предстоит распределить бюллетени между участками. Все бюллетени должны поступить на избирательные участки города не позднее, чем за день до начала выборов. Начинается установка комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Это электронные устройства для подсчета голосов избирателей на выборах в России», – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Вологды Александр Груздев.

Все молодые избиратели, которым исполнилось 18 лет с 9 сентября 2019 года до 8 сентября 2024 года, и которые будут голосовать впервые на выборах губернатора области, получат в подарок сувениры (пауэрбанк или беспроводные наушники). Сувениры можно получить с 10 до 19 сентября в территориальной избирательной комиссии города Вологды по адресу: ул. Ленина, д. 2, с 10 до 16 часов. При себе необходимо иметь паспорт.

Для жителей Вологды в ходе выборов 6, 7 и 8 сентября будут доступны различные форматы голосования. Отдать голос можно на своем избирательном участке, на дому (при наличии уважительной причины) или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).