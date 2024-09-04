Ранее неоднократно судимый череповчанин обвиняется в убийстве собутыльника

[ Происшествия ]

Происшествие случилось вечером 28 августа этого года в городе металлургов. Двое местных жителей распивали алкоголь в квартире общих знакомых на Кирилловском шоссе. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, во время которого они вышли на улицу. Там один из приятелей ударил другого ножом в живот.

Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он скончался в больнице. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

«По уголовному делу допрошены свидетели, назначены и проводятся судебные экспертизы. Фигуранту, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за хищения, хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью и насильственные преступления против половой свободы, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Свои признательные показания он подтвердил при проверке показаний на месте», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

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Фото: кадр из видео пресс-службы СУ СК России по Вологодской области
 

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