Ранее неоднократно судимый череповчанин обвиняется в убийстве собутыльника

Происшествие случилось вечером 28 августа этого года в городе металлургов. Двое местных жителей распивали алкоголь в квартире общих знакомых на Кирилловском шоссе. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, во время которого они вышли на улицу. Там один из приятелей ударил другого ножом в живот.

Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он скончался в больнице. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.