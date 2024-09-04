Погибший рыбак обнаружен под Соколом

На реке Сухоне в Сокольском округе обнаружено тело погибшего рыбака. Как сообщает региональное управление следственного комитета, лодку с рыбаком обнаружил житель деревни Веретье.

«Утром 4 сентября 2024 года житель деревни Веретье Сокольского округа обнаружил в реке лодку, рядом с которой в воде находилось тело мужчины, о чем сообщил в правоохранительные органы», - сообщает ведомство.

На этот час следователь уже провел осмотр места происшествия и тела погибшего. По предварительным данным, признаком насильственной смерти не обнаружено. Процессуальное решение будет принято следствием после проведения судебно-медицинской экспертизы.