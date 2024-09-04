В Вологде пройдет выставка произведений Кольского полуострова

5 сентября в Вологодской областной картинной галерее откроется выставка «Чарующие краски Заполярья». В экспозиции представят живопись, графику и декоративно-прикладное искусство Кольского полуострова из собрания Мурманского областного художественного музея. Начало мероприятия в 18:00.

Выставка объединит порядка 70 произведений 33 художников, среди которых и известные авторы: Арви Хуттунен, Валентин Чудзин, Николай Морозов, Николай Ковалев, Виталий Бубенцов, Анатолий Сергиенко, а также представители среднего и молодого поколения художников. Посетители выставки увидят неповторимые краски Заполярья, знающего белые ночи, северное сияние, белое безмолвие зимы и безудержные контрасты осенней природы. Помимо этого, в экспозицию войдут произведения народных промыслов Кольского полуострова.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве Вологодской областной картинной галереи с Мурманским областным художественным музеем.

Открытие состоится по адресу: Вологда, ул. Мира, 34. Вход по билету. Его можно купить онлайн и в кассе.

Выставка продолжит работу до 27 сентября.

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