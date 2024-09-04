В Вологде отремонтировали все тротуары, запланированные на этот год

В областном центре завершены работы по 35 участкам тротуаров, заявленным на 2024 год. На эти цели было выделено более 100 миллионов рублей из областного бюджета.

«Вологда преображается благодаря поддержке врио губернатора Георгия Филимонова, причем как крупные объекты, так и небольшие, но очень важные для жителей. В этом году отремонтированы 35 тротуаров общей площадью более 19,5 тысяч м² в разных районах города, в том числе и у социально значимых объектов. В реестр вошли те участки, которые требовали первоочередного обновления. При формировании списка были учтены пожелания жителей», – рассказал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Подрядчиком на всех объектах выступила компания «ПКТ Строй». Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие с учетом отвода воды при дождливой погоде. Установили бордюрные камни, предусмотрев удобство передвижения по улицам маломобильных групп населения. Помимо этого, сделали газон ниже уровня бортового камня на 5 см, чтобы земля не вымывалась на тротуар. Примыкающие дорожки также привели в порядок.

Кроме того, в Вологде обновляют тротуары на 12-ти участках дорог, которые комплексно ремонтируют в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также за счет средств областного бюджета. Работы уже завершены на ул. Октябрьской, ул. Воркутинской, ул. Кувшиновской– ул. Вологодской, двух участках ул. Луначарского, ул. Текстильщиков, Пошехонском шоссе и ул. К. Маркса. Активные работы ведутся на ул. Строителей, пр. Победы, ул. Республиканской и на ул. Ильюшина.