Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил о спаивании вологжан. В частности, в регионе наблюдается рост количества алкомаркетов «Красное и белое». Если в 2021 году в регионе их было 55, то в 2024 году общее количество приближается к 170 точкам. Также растет количество точек сети «Бристоль». Речь об этом шла сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

«Кардиомиопатии, цирроз печени, панкреатит и другие заболевания. Поножовщина, преступность – тоже отсюда. Смертность здоровых мужчин в трудоспособном возрасте и женщин. Вот, коллеги, какой фронт работ нам предстоит. О содержании этой работы я пока умолчу, но проблема очевидна – наш народ спаивают», — заявил Георгий Филимонов.

Врио губернатора также рассказал, что цифрами роста алкомаркетов заинтересовался министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, увидев прямую связь между алкоголизацией населения и ростом количества алкомаркетов.

По словам Филимонова, в настоящее время есть определенный план действий, который направлен на сокращение дальнейшей алкоголизации вологжан. Правда, детали плана врио губернатора пока не уточнил.