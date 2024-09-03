В ДТП малолитражки с грузовиком под Череповцом погибли два человека

[ Происшествия ]

В Череповецком районе сегодня днем в результате ДТП погибли два человека. Как уточнили в Госавтоинспекции, авария произошла на 401-м километре автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец.

По непонятной пока причине на дороге столкнулись малолитражка Киа Пиканто, которой управлял 72-летний мужчина и грузовой Фотон. В ДТП погиб сам водитель Киа, а также 65-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Примечательно, что накануне также в дневное время на этой же дороге произошла аналогичная авария на 397-м километре. Тогда с грузовым автомобилем AF столкнулся легковой Рено Сандеро. В аварии получила травмы 65-летняя водитель Рено. Женщина была доставлена в больницу.

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