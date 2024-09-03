На площади Дрыгина в Вологде появятся яблони

В Вологде на площади Дрыгина в рамках капительного ремонта будут высажены яблони. Также площадь украсят более 600 различными растениями. По данным пресс-службы администрации города, в настоящее время работы, которые проводит компания ФосАгро, выполнены уже на 60%.

«Многолетние цветы будут высажены в этом году. Часть из них уже украшают территорию – гортензии, спиреи, барбарисы. Из деревьев привезли можжевельники, а также яблони «Роялти» и «Рудольф» с урожаем. Первые две партии заказали из питомника Череповца, третья будет доставлена из питомника в Московской области», - говорится в сообщении.

В настоящее время площадь мостят гранитом и плиткой с гранитной крошкой. Также на площади будет установлен камень с памятным знаком Анатолию Дрыгину.

Вокруг деревьев установят полукруглые скамейки, а в центре площади появится композиция из флагштоков с флагами всех вологодских муниципалитетов.

Полностью завершить работы на площади планируют до 1 октября.