Замначальника налоговой инспекции будут судить за взятку

Вологодский городской суд рассмотрит уголовное дело 55-летней заместителя начальника межрайонной ИФНС №11 по Волог8одской области Светланы Ермолиной, которая обвиняется в получении взятки в крупном размере.

«Используя свое служебное положение, она консультировала представителя двух юридических лиц по вопросам проведения камеральных налоговых проверок, а также иных мероприятий налогового контроля, в том числе по правильности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость, что и так входило в ее служебную компетенцию», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

За оказанные услуги ей были переданы два подарочных сертификата туристического агентства на общую сумму в 200 тысяч рублей. Сертификаты были переданы в автомобиле недалеко от здания Законодательного собрания области.

В надзорном ведомстве также уточнили, что санкция статьи, по которой обвиняется представитель налоговой инспекции, предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором области и дело передано в городской суд.