Вологодчина впервые отправила в Алжир партию сухого молока

Тем самым расширив географию экспорта вологодской продукции.

«Вологодское предприятие «Северное Молоко» отгрузило первую партию сухого обезжиренного молока в Алжир. 25 тонн продукта изготовили в Грязовецком округе по заказу российской экспортной компании. В этом году предприятие планирует отгружать на экспорт в Алжир до 200 тонн сухого обезжиренного молока ежемесячно», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Чтобы получить право на поставку продукции, завод прошел проверку на соответствие стандартам «Халяль». Такая сертификация необходима для ввоза в страны Ближнего Востока и Северной Африки любой продукции животного происхождения.

На данный момент ОАО «Северное Молоко» поставляет свою продукцию в 14 субъектов России, а также за пределы страны. В течение года предприятие нарастило экспорт сухого обезжиренного молока в Азербайджан и Узбекистан, а теперь расширяет экспорт по другим направлениям.

Помимо этого, ООО «Вологодское мороженое» планирует принять участие в крупнейшей профильной выставке мороженого в Китае Ice Cream China. Сейчас идут переговоры с потенциальными импортерами для организации регулярных поставок продукции в КНР.