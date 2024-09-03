Вологжанин с 15-летним стажем финансиста стал студентом медицинской академии

Вологжанин Михаил Серов, отработавший 15 лет в финансовой сфере, решил кардинально поменять свою жизнь и надел медицинский халат. Об этом рассказал главный врач вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков.

«Стать врачом он мечтал еще с детства. Сначала поступил на вечернее отделение Вологодского медицинского колледжа. Ровно 2 года назад в должности постового медицинского брата приступил к работе в кардиологическом отделении Регионального сердечно-сосудистого центра. Мечты сбываются, даже самые нереальные, если вы этого очень захотите», - рассказал Дмитрий Ваньков на своей странице в соцсетях.