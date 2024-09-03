Аварийный режим работы холодильника привел к пожару в Сокольском округе

[ Происшествия ]

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу накануне в девять часов вечера. Пожар произошел в квартире третьего этажа в доме №4 на улице Молодежной в деревне Чекшино Сокольского округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия прибыли 11 огнеборцев и 5 единиц техники. Хозяина квартиры дома не оказалось, соседи увидели дым на лестничной клетке. 15 жильцов эвакуировались из подъезда самостоятельно. Вскрыв дверь, специалисты МЧС увидели открытое пламя на кухне. Как выяснилось позже, в том месте находился холодильник, подключенный к сети.

Огонь потушили на площади 7 квадратных метров. Вероятной причиной пожара специалисты считают аварийный режим работы холодильника или электросети из-за короткого замыкания или перегрузки.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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