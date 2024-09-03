10 сентября стартует 3 сезон шоу «Вызов», который снимали на Вологодчине

[ Общество ]

В новом сезоне шоу вышло на международный уровень – российские участники соревнуются в силе, выносливости и интеллекте со звездами из Китая. 

«Очень рад приветствовать в Вологодской области и команду наших соотечественников, и команду из Китайской Народной Республики. Дружба с нашими китайскими друзьями меня связывает многие десятки лет. И я очень рад, что на Вологодской земле мы проводим этот проект, который является символом единения и духа дружбы между Китаем и Россией», – обратился врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов к участникам шоу.

Вологда была выбрана местом съемок «китайского» сезона неслучайно – через нее несколько веков назад проходил Великий Чайный путь из Китая в Европу.  

Впервые в истории телеканала ТНТ шоу представляет собой социальный и лингвистический эксперимент. Десять ученых и селебрити, которых знает весь Китай, объединились с российскими участниками. Им придется вместе проходить испытания, преодолевать трудности перевода и вникать в особенности менталитета. 

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шоу телеканал Китай
Фото: tnt-online.ru
 

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