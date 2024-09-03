Два человека госпитализированы после ДТП в Молочном

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера, 2 сентября, в два часа дня на улице Пролетарской в селе Молочное. Об этом сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

22-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по улице Студенческой в сторону улицы Строителей. При пересечении перекрестка он не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген», который ехал под управлением мужчины 1964 года рождения навстречу с левым поворотником по направлению главной дороги. В результате чего автомобили столкнулись.

В ДТП пострадали 20-летние мужчина и женщина – пассажиры «Киа». Оба с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Теги:
ДТП пострадавшие Молочное
Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Вологде
 

Последние новости

Вологжанин с 15-летним стажем финансиста стал студентом медицинской академии
Тройное убийство в деревне Рубцово совершил один человек
Аварийный режим работы холодильника привел к пожару в Сокольском округе
10 сентября стартует 3 сезон шоу «Вызов», который снимали на Вологодчине
Два человека госпитализированы после ДТП в Молочном
В Череповце завершился ремонт фасадов исторических зданий
После масштабного капитального ремонта в Вологде открылась школа №13
11 медалей завоевали вологжане на турнире СЗФО по ездовому спорту
Полградуса не хватило для установления в Вологде нового температурного рекорда
Первых учеников принял накануне филиал школы №9 в Прилуках