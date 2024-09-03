Два человека госпитализированы после ДТП в Молочном

Авария произошла вчера, 2 сентября, в два часа дня на улице Пролетарской в селе Молочное. Об этом сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

22-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по улице Студенческой в сторону улицы Строителей. При пересечении перекрестка он не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген», который ехал под управлением мужчины 1964 года рождения навстречу с левым поворотником по направлению главной дороги. В результате чего автомобили столкнулись.

В ДТП пострадали 20-летние мужчина и женщина – пассажиры «Киа». Оба с травмами доставлены в медицинское учреждение.