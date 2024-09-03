В Череповце завершился ремонт фасадов исторических зданий

Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Вадим Германов.

На ремонт зданий из областного бюджета по поручению Георгия Филимонова выделено 89 миллионов рублей. Всего в этом году отремонтировали фасады десяти зданий. Все они находятся на первой линии проспекта Победы, улиц Вологодской, Карла Маркса, Верещагина и Горького.

«Одновременно с обновлением фасадов, здания избавились и от кричащей рекламы. Баннеры сюда больше не вернутся, а вывески могут располагаться только в соответствии с правилами благоустройства Череповца: непосредственно над или сбоку от входа в магазин и не перекрывая архитектурные элементы», – рассказал Вадим Германов.

Реализация программы обновления фасадов продолжится в следующем году.