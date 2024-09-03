В Череповце завершился ремонт фасадов исторических зданий

[ Общество ]

Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Вадим Германов.

На ремонт зданий из областного бюджета по поручению Георгия Филимонова выделено 89 миллионов рублей. Всего в этом году отремонтировали фасады десяти зданий. Все они находятся на первой линии проспекта Победы, улиц Вологодской, Карла Маркса, Верещагина и Горького.

«Одновременно с обновлением фасадов, здания избавились и от кричащей рекламы. Баннеры сюда больше не вернутся, а вывески могут располагаться только в соответствии с правилами благоустройства Череповца: непосредственно над или сбоку от входа в магазин и не перекрывая архитектурные элементы», – рассказал Вадим Германов.

Реализация программы обновления фасадов продолжится в следующем году.

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Фото: страница ВКонтакте Вадима Германова
 

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