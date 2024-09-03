11 медалей завоевали вологжане на турнире СЗФО по ездовому спорту

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Вологжане завоевали 11 медалей на чемпионате и первенстве СЗФО РФ по ездовому спорту. В минувшие выходные на базе ЦЛСиО «Карпово» завершились чемпионат и первенство северо-западного округа России по ездовому спорту.
Соревнования прошли с 30 августа 02 сентября.

В турнире приняли участие представители Санкт-Петербурга, Калининградской, Ленинградской и Вологодской областей — всего 32 спортсмена и их питомцы.

Вологодские спортсмены завоевали 11 медалей, среди которых 7 золотых, 1 серебряная и 3 бронзы.

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