Первых учеников принял накануне филиал школы №9 в Прилуках

В Прилуках накануне открыл двери для учеников филиал городской школы №9. На церемонии открытия присутствовал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«В этом году мы открываем замечательную школу №9 в Прилуках. Нашим первоклашкам, для которых сегодня открываются двери в новый мир, желаю дерзать, становиться лучшей версией себя. Ребятам постарше напомню, что нужно всегда гордиться своей родной землей, своей Вологодчиной и ориентироваться на работу, на обучение в своем регионе», - сказал врио губернатора.

«Это полностью современная школа, с дизайнерским ремонтом и современным оборудованием. Думаю, что родители и школьники оценят новую школу», - заявил на церемонии открытия и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Проект строительства школы реализован в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола». Общая площадь здания составляет 4,5 тыс. кв. м. На возведение школы в Прилуках было направлено 605 млн рублей. Открытие школы стало настоящим событием в микрорайоне. Раньше детям приходилось ездить в образовательные учреждения в другие части города - в школы № 9, 11 и 13.

Начальная школа рассчитана на 150 мест. В этом году здесь сформировали два 1-х класса, а также второй, третий и четвёртый классы. В двухэтажном здании оборудовали пищеблок, обеденный зал, библиотеку, актовый зал, 3 кабинета дополнительного образования, 6 учебных кабинетов, гримерную, артистическую, спортивный зал. Рядом есть большой современный стадион.