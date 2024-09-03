Своя IT-деревня появится в Вологодской области

[ Общество ]

Создание первой IT-деревни анонсировал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Об этом Филимонов заявил на открытии кластера «Средства массовой информации и коммуникационные технологии», которое состоялось в Вологодском колледже связи и информационных технологий.

«Сфера информационных технологий и связи в фокусе моего особого внимания и «Команды Филимонова». Именно поэтому у нас есть амбициозные планы по созданию IT-деревни, как в других крупных городах субъектов Российской Федерации. Мы хотим сделать такой кластер, который позволит по-настоящему талантливым сотрудникам корпоративного сектора творить и создавать здесь, не уезжая далеко от Родины», – заявил врио губернатора.

В пресс-службе Георгия Филимонова напомнили, что в 2024 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» появятся семь кластеров. Помимо уже открытого кластера в Вологодском колледже связи и информационных технологий, там же появится кластер по направлению «Машиностроение», на базе Сокольского лесопромышленного политехнического техникума создадут кластер по направлению «Лесная промышленность», в Вологодском колледже технологий и дизайна будет создан кластер по направлению «Искусство и креативная индустрия», В Череповецком многопрофильном колледже - «Правоохранительная сфера и управление», а в Сокольском педагогическом колледже – кластер по направлению «Педагогика».

«Кластеры позволят ежегодно осуществлять подготовку около 3,8 тысяч высококвалифицированных студентов-профессионалов», - уточнили в пресс-службе врио губернатора.

Теги:
кластер профессии
 

Последние новости

Первых учеников принял накануне филиал школы №9 в Прилуках
Появились первые подробности кровавой драмы в Рубцове
Своя IT-деревня появится в Вологодской области
Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков под Тарногой
Подозреваемые в жестоком убийстве трех человек задержаны
Депутаты ЗСО приняли участие в торжественных линейках
9 медалей завоевали вологжане на соревнованиях по паралимпийскому фехтованию
В вологодских школах научат управлять беспилотниками
В Вологде 8-летний мальчик укололся найденным шприцем
В Вашкинском округе из-за оставленной на столе свечи сгорел дом