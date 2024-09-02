Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков под Тарногой

[ Происшествия ]

Водитель комбинированной дорожной машины «Исудзу» погиб в результате столкновения двух грузовиков в Тарногском округе. Происшествие случилось около 14.00 на 205-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас.

Как пояснили сотрудники Госавтоинспекции, 46-летний водитель КДМ по непонятной пока причине выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовым ГАЗ-3010. После удара «Исудзу» вылетела в кювет и перевернулась. Водитель КДМ погиб на месте аварии.

Обстоятельства происшествия выясняются. 

Теги:
ДТП погиб в аварии
 

Последние новости

Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков под Тарногой
Подозреваемые в жестоком убийстве трех человек задержаны
Депутаты ЗСО приняли участие в торжественных линейках
9 медалей завоевали вологжане на соревнованиях по паралимпийскому фехтованию
В вологодских школах научат управлять беспилотниками
В Вологде 8-летний мальчик укололся найденным шприцем
В Вашкинском округе из-за оставленной на столе свечи сгорел дом
В Вологде ищут подозреваемых в тройном убийстве
Сергей Жестянников проводил в Курскую область второй гуманитарный конвой
Еще три школьных «Кванториума» появились в Вологодской области