Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков под Тарногой

Водитель комбинированной дорожной машины «Исудзу» погиб в результате столкновения двух грузовиков в Тарногском округе. Происшествие случилось около 14.00 на 205-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас.

Как пояснили сотрудники Госавтоинспекции, 46-летний водитель КДМ по непонятной пока причине выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовым ГАЗ-3010. После удара «Исудзу» вылетела в кювет и перевернулась. Водитель КДМ погиб на месте аварии.

Обстоятельства происшествия выясняются.