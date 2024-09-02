Депутаты ЗСО приняли участие в торжественных линейках

Председатель ЗСО Сергей Жестянников принял участие в праздничной линейке в школе №17 Вологды, где в этом году прошел капитальный ремонт. На протяжении последнего месяца спикер ЗСО держал на постоянном контроле ход выполнения работ.

Спикер ЗСО поздравил школьников, педагогов и их родителей, а также рассказал, как будет совершенствоваться система образования в дальнейшем.

«Для модернизации школьной системы будет использован комплексный подход. С одной точки зрения – акцент на ремонты, обеспечение необходимым оборудованием, с другой – ориентация на реальный сектор экономики. Обновив стены, но, не изменив подход к обучению сложно добиться результата. Важно, чтобы образование было современным, востребованным, а затем, окончив школу, дети находили себя в жизни. Для этого будем развивать профориентацию, усиливать сотрудничество с промышленными предприятиями, которые будут сопровождать целые классы, а в результате получат подготовленный кадровый резерв», - заявил Сергей Жестянников.

Профильные классы сегодня начали работу в нескольких школах региона. В них будут обучаться 1300 школьников. В Судском центре образования депутат ЗСО Михаил Ананьин принял участие в открытии лесных классов. Заместитель председателя ЗСО Роман Заварин поздравил учеников трёх школ Вологды - №№ 3,18 и 21.

Лариса Кожевина поздравила учеников с началом учебного года в 13-й школе. Торжественная линейка прошла возле обновленного здания. В этом сезоне оно было капитально отремонтировано – кровля, фасад, помещения, коммуникации - всё, кроме фундамента и капитальных стен.

Людмила Гусева приняла участие в торжественной линейке школы №14 Череповца. В этом году здесь обучаются 1730 детей – абсолютный рекорд за всю историю школы.

Марина Денисова утром второго сентября поздравила с Днем знаний учеников школы №4 Вологды.

Депутат ЗСО Владислав Зворыкин поздравил родной ВУЗ – ВИПЭ ФСИН России. В честь Дня знаний здесь состоялось торжественное построение личного состава, десятки курсантов пополнили ряды института.