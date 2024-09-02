9 медалей завоевали вологжане на соревнованиях по паралимпийскому фехтованию

9 медалей завоевали вологодские спортсмены на всероссийских соревнованиях по паралимпийскому фехтованию, которые проходят в Уфе с 29 августа по 5 сентября.

Команда Вологодской области завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Александр Курзин занял первое место в упражнении на сабле в категории «B». В финале наш спортсмен победил Тимура Хаматшина из Башкортостана. Кроме этого, одержал победу в командных соревнованиях вместе с Юсуповым Артуром из Краснодара и Сухотёплым Олегом из Москвы. Также на счету Александра бронза в турнире на шпагах.

Дмитрий Беляев, категория «C», завоевал бронзовую медаль упражнения на шпаге и серебро в турнире рапиристов, уступив в финале представителю Курской области. Также на счету Дмитрия бронза командного турнира, вместе и Голтеловым Ильёй (г. Омск), Камышовым Дмитрием (г. Воронеж) и Фоменковым Алексеем (г. Омск).

Эльвира Белуничева взяла бронзовую медаль турнира на шпаге в категории «А» и стала победительницей командного турнира среди женщин. Победу с Эльвирой разделили представительницы Москвы и Омска, Анна Клименкова, Ирина Мишурова и Юлия Лысенко.

Сметанина Евгения в команде со спортсменками Васильевой Людмилой, Бойковой Викторией и Тихоновой Викторией (г. Москва) стали серебряными призёрами.