В вологодских школах научат управлять беспилотниками

В Вологодской области в наступившем учебном году стартует программа по обучению управлением беспилотными летательными аппаратами. Регион вошел в 30 пилотных субъектов страны, где в школах будут обучать навыкам с БПЛА.

«Вологодская область вошла в число 30 пилотных регионов страны, в которых будет реализована федеральная образовательная программа по управлению беспилотниками. В 17 школах области откроются специализированные кружки, а в Вологодском техническом колледже – Центр практической подготовки для обучения управлению беспилотными авиационными системами», – рассказал заместитель губернатора области Александр Ершов.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что беспилотники сейчас применяются в самых различных сферах, среди которых грузоперевозки, картография, сельское хозяйство, МЧС и правоохранительные структуры. Также дроны используют для тушения лесных пожаров и поиска заблудившихся людей.

Учебные классы, где будут обучать управлению дронами, проведены соответствующие ремонты, оборудованы малые и основные полетные зоны, зоны обслуживания БПЛА. Помимо этого, для организации обучения подготовлены аттестованные сотрудники. Предварительно обучение управлением беспилотниками пройдут более 500 школьников и студентов.