В Вологде 8-летний мальчик укололся найденным шприцем

Инцидент произошел в районе улиц Щетинина и Панкратова в областном центре. 8-летние мальчики нашли на улице использованный шприц и решили с ним поиграть. Один из ребят взял на себя роль «пациента», а другие укололи ему палец. Об этом сообщают в группе ВКонтакте Центра по профилактике инфекционных заболеваний Вологодской области.

Придя домой, мальчик рассказал об игре родителям. На следующий день его отвели в СПИД-Центр. Там эпидемиолог провел с ребенком беседу, а инфекционист назначил профилактическую терапию – теперь в течение 28 дней мальчику нужно будет принимать специальные препараты.

«Родителям нужно строго-настрого наказать своим детям не поднимать на улице шприцы! Да и вообще ничего не надо поднимать на улице! При травмах, полученных чужими шприцами, ВСЕГДА существует риск заражения гемоконтактными инфекциями, такими как ВИЧ, вирусные гепатиты В, С. Объясните детям, что они могут заболеть! За этот год произошло уже 8 случаев травмирования детей чужими шприцами!», – отметила эпидемиолог Мария Широкова.

В СПИД-Центре напоминают, что в случае травмирования чужим шприцем необходимо вымыть руки с мылом, обработать рану спиртосодержащим раствором и срочно приехать в один из СПИД-Центров по адресам: Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, Череповец, ул. Данилова, д. 15.