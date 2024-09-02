В Вашкинском округе из-за оставленной на столе свечи сгорел дом

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану днем 30 августа. Пожар начался в частном доме в деревне Вашки Вашкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали 6 специалистов МЧС и 2 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать на площади 88 квадратных метров.

63-летняя женщина, проживавшая в доме, рассказала, что работала в огороде, когда заметила дым из окон. Незадолго до этого она оставила на столе горящую свечу. По предварительной версии, это и могло привести к пожару.