В Вологде ищут подозреваемых в тройном убийстве

[ Происшествия ]

В Вологде силовики устанавливают местонахождение подозреваемых в тройном убийстве. Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы утром 2 сентября.

«Поступило сообщение об обнаружении на территории земельного участка в поселке Рубцово тел трех человек с признаками насильственной смерти. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками ДПС данная информация подтвердилась. Помимо этого, на участке находились еще двое лиц с телесными повреждениями. Пострадавшие были экстренно госпитализированы, в настоящее время им оказывается медицинская помощь», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

По данным ведомства, у следователей располагают информацией о причастности к убийству лиц из числа знакомых погибших. В настоящее время ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело.  

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