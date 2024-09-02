Сергей Жестянников проводил в Курскую область второй гуманитарный конвой

Вологжане собрали более 20 тонн вещей для помощи курянам, которые вынуждены покинуть свои дома из-за атак ВСУ. Этой уже вторая партия гуманитарной помощи. Первая была доставлена 19 августа.

«С момента последней отправки количество вологжан, желающих оказать помощь курянам, увеличивается с каждым днем. Люди приносят продукты долгого хранения, одежду, предметы личной гигиены, воду – все, что сейчас необходимо жителям Курской области. Большая потребность в детских принадлежностях. Поэтому мы продолжаем сбор, и ждем всех, кто готов включиться в эту работу», - рассказала руководитель «ДоброЦентра» Вологды Надежда Иванова.

Сегодня все вещи с различных точек были доставлены в пункт сбора и загружены в один грузовик, который смог вместить 20 тонн продовольствия, одежды, медикаментов и бытовой техники. Часть вещей уже отсортирована по паллетам и отправится напрямую в пункты временного размещения. Груз, который волонтеры не успели разобрать по позициям, будет доставлен в распределительный центр.

«Также для строительства фортификационных сооружений мы отправляем 120 кубометров леса – это три фуры кругляка. Так в системе мы помогаем и будем помогать нашим товарищам из Курской, Белгородской и Брянской областей. Ситуация очень сложная и требуется консолидация всего общества. Безусловно, победа будет за нами. Мы всегда поддержим и всегда поможем», - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников.

После прибытия на место, сопровождающие гуманитарный конвой на месте выяснят, что конкретно необходимо уже после доставки этого груза, и начнут формировать новую партию. Сбор помощи курянам, которые были вынуждены покинуть свои дома, продолжается на территории всего нашего региона.