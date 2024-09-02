Еще три школьных «Кванториума» появились в Вологодской области

В новом учебном году открылись современные кабинеты физики, биологии, химии в вологодских школах № 3 и № 26 и череповецкой школе № 17. Образовательные площадки созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Открытие таких технопарков позволит повысить доступность современного дополнительного образования для более чем 6 000 школьников, а также повысить качество общего образования и олимпиадной подготовки.

«Школьные технопарки оснащены ноутбуками, интерактивными панелями, цифровыми лабораториями и микроскопами, наборами для занятий по робототехнике и изучению технологий связи и интернета. "Кванториумы" работают полный день. В первой половине здесь проводят уроки, во второй – дополнительные и внеурочные занятия по различным программам», – рассказала начальник Департамента образования Вологодской области Екатерина Целикова.

Первый школьный «Кванториум» был создан в 2021 году в Череповецкой средней общеобразовательной школе №14. В 2022 году еще один открылся в образовательном центре №11 Череповца, в 2023 году – в Вологде в Центре образования № 42. Сейчас на Вологодчине работает уже шесть школьных «Кванториумов».