В Вологде установили скульптуру девочки с мороженым

Скульптуру, посвященную знаменитому вологодскому мороженому, установили на обновленном проспекте Победы в областной столице.

Бронзовая скульптура «Вологодское мороженое» изображает маленькую девочку, которая держит мороженое, защищая его от котика.

Арт-объект стал частью масштабного проекта по благоустройству города и его туристической инфраструктуры. Работы ведутся по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

До конца года в Вологде установят еще семь арт-объектов: «Букет», «Гармонист», «Вологодская свадьба», «Темноглазая», «Вологодское масло», «Почтальон», и фигуры музыкантов группы «Песняры». Последние две скульптуры отсылают к прославившей город песне «Вологда» и исполнившим ее артистам.