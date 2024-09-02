На Вологодчине обустроили более 60 пожарных водоемов

В этом году в Вологодской области стартовал проект «Безопасное село». Он подразумевает обустройство пожарных водоемов. Работы провели в Вологодском округе и Череповецком районе. На эти цели из областного бюджета выделено 12,2 миллионов рублей.

В Вологодском округе было создано и отремонтировано 52 источника наружного противопожарного водоснабжения, а в Череповецком районе появилось девять новых пожарных водоемов.

Сейчас на основе предложений от муниципалитетов формируется перечень объектов, которые будут обустроены в следующем году, а это 215 пожарных водоисточников по всей области.

Всего за пять лет по проекту «Безопасное село» запланировано отремонтировать 686 источников наружного противопожарного водоснабжения во всех 26 округах и районах Вологодской области.

Реализация проекта позволит обеспечить в сельских населенных пунктах соблюдение требований пожарной безопасности и минимизировать последствия пожаров