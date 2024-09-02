Заключенный из Великого Устюга обвиняется в реабилитации нацизма

В Великом Устюге 62-летний уроженец Винницкой области обвиняется в реабилитации нацизма. Следствие завершило расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 354.1 УК – «Реабилитация нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала».

«По версии следствия, в марте 2024 года мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении за кражу, в присутствии осужденных лиц, с целью формирования искаженного представления о преступных действиях нацистского режима, допускал высказывания, реабилитирующие преступления нацистов, дающие их позитивную оценку на почве ненависти к русским», - рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Факт реабилитации нацизма был выявлен сотрудниками ФСИН и УФСБ. Сам фигурант, как уточнили в следкоме, полностью отрицает свою причастность к совершенному преступлению. Уголовное дело в настоящее время передано в суд.