Три дома и баня уничтожены огнем под Великим Устюгом

В деревне Конково Великоустюгского округа в результате пожара полностью сгорели три нежилых дома и баня. Происшествие случилось накануне, около половины третьего дня.

«Жители деревни Конково сообщили в пожарную охрану, что в начале деревни горит нежилой дом, и из-за сильного ветра огонь быстро распространяется», - рассказали в региональном управлении МЧС.

На борьбу с огнем выехали 19 человек личного состава и 6 машин. Общая площадь пожара составила 307 квадратных метров. Как уточнили в МЧС, благодаря оперативному звонку местных жителей, удалось предотвратить переход огня на жилые дома.

Предварительная версия пожара – аварийная работа электросети.