Дубль Егора Елисеенко принес победу вологодскому «Динамо» над столичными одноклубниками

[ Спорт ]

Дубль Егора Елисеенко в самой концовке встречи принес победу «Динамо-Вологда» над столичными одноклубниками в первенстве России по футболу среди команд второй лиги.

Нападающий «бело-синих», выйдя на замену на последние 10 минут встречи, смог отличиться дважды - на 87-й минуте и уже в добавочное время. Таким образом, Елисеенко принес победу своей команде над столичным «Динамо-2» со счётом 2:0.

Вологодские «динамовцы» прервали свою неудачную серию из поражений, которая насчитывала три матча - два в чемпионате и один в кубке.

В следующем туре вологжане сыграют против ФК «Тверь». Матч пройдёт 8 сентября.

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Футбол Динамо Вологда
 

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