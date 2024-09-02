Жителя Карелии наказали за ДТП с пятью пострадавшими в Кирилловском округе

[ Общество ]

Кирилловский суд признал виновным 36-летнего жителя Карелии в ДТП с пятью пострадавшими, которое произошло в октябре прошлого года на автодороге Воскресенское-Кириллов-Глушково.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина на автомобиле Тойота Рав-4 ехал с коллегами по работу из Карелии в Череповец.    

«В нарушение требований ПДД мужчина не выбрал скорость движения, соответствующую дорожным условиям, в связи с чем допустил выезд на встречную полосу и столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Опель Астра». В нем ехала семья из г. Санкт-Петербурга к родственникам в гости», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

В ДТП травмы получили две пассажиров японского паркетника, а также мать с двумя детьми, ехавшие в Опеле.
Суд признал виновным водителя Тойоты и ограничил ему свободу на 1,5 года. Также потерпевшие могут обратиться в суд за возмещением морального вреда здоровью.

Теги:
приговор ДТП
 

Последние новости

Заключенный из Великого Устюга обвиняется в реабилитации нацизма
Три дома и баня уничтожены огнем под Великим Устюгом
Дубль Егора Елисеенко принес победу вологодскому «Динамо» над столичными одноклубниками
Жителя Карелии наказали за ДТП с пятью пострадавшими в Кирилловском округе
Теплая погода сохранится в Вологде на предстоящей неделе
Воспитанница вологодской СШОР по баскетболу вошла в состав «Чевакаты»
Смертельное ДТП с лосем произошло под Сямжей
ФК «Череповец» с трудом переиграл соперников из Ивановской области
Смертельное ДТП произошло накануне в Сокольском округе
В ДТП в Вологодском округе пострадал водитель