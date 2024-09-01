ФК «Череповец» с трудом переиграл соперников из Ивановской области

ФК «Череповец - СШОР Витязь» провел не простой матч в первенстве «Золотого кольца».

Череповчане накануне с минимальным счётом 1:0 на выезде обыграли ФК «Родники» из Ивановской области.

Единственный гол в матче незадолго до перерыва забил Георгий Александров.

Также Георгий Александров отметил игру вратаря Андрея Пыркина и защиты команды, которые давали уверенности сзади.

ФК «Череповец - СШОР Витязь» одержал 10 победу в 11 матчах первенства МФФ «Золотое кольцо», набрав 31 очко. В следующем туре, 11 сентября, череповчане дома сыграют с молодёжной командой ярославского «Шинника». В этот же день вологодский «Олимп» примет «СШ им. Г. А. Ярцева» из Костромы.