В ДТП в Вологодском округе пострадал водитель

Авария произошла сегодня ночью на 25-м километре автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога территории Вологодского округа. Об этом сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Вологодской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» на зимней резине со скоростью превышающую 180 км/час, не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате этого, мужчина оказался полностью зажат в искореженном автомобиле.

Спасателям пришлось демонтировать отбойник с помощью гидравлического инструмента, после чего автомобиль разрезали, чтоб извлечь пострадавшего.

С травмами различной степени тяжести он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.