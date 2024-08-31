Илья Марсов завоевал золотую медаль в финале Кубка России по пулевой стрельбе

Вологодский стрелок занял первое место в упражнении ВП-60. Это уже вторая медаль для Мастера спорта международного класса Ильи Марсова на турнире. Ранее подопечный Веры Милостной завоевал "серебро" в упражнении МВ 3*20.

А сборная области заняла третье место в упражнении Пистолет пневматический, 10 м среди женских команд. В "бронзовом финале" Екатерина Матвеева, Екатерина Коршунова и Мария Гагина оказались сильнее представительниц Московской области, набрав счёт 14:12.

Напомним, финал Кубка страны по пулевой стрельбе проходит в Московской области, на базе СК "Лисья нора" с 27 августа по 5 сентября.