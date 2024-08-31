В Тотемском округе водитель мопеда погиб в ДТП

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Сообщение об аварии поступило в дежурную часть вчера, 30 августа, около десяти часов вечера. ДТП произошло на автодороге Сергеево - Крутая Осыпь территории Тотемского округа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Очевидцы обнаружили 63-летнего мужчину в кювете рядом с мопедом «Мотолэнд». По предварительной информации, водитель съехал в кювет и упал с мопеда.

В результате ДТП от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Точная дата и время смерти будут установлены после вскрытия, так как в последний раз мужчину видели живым два дня назад.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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