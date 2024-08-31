Сборная Вологодской области завоевала Кубок Губернатора по боксу

Матчевая встреча между вологодскими и тверскими боксёрами прошла накануне в Череповце в рамках вечера бокса "Кубок Губернатора Вологодской области". За сборную нашего региона выступали Евгений Шмидт, Владислав Могильный, Александр Сафонов, Данил Цикин и Дмитрий Беридзе. Вологжане одержали четыре победы из пяти, ещё один бой завершился ничейным результатом. Таким образом, команда завоевала заветный трофей.

А позже состоялось главное событие вечера. Титульный бой за чемпионский пояс Всемирной боксёрской ассоциации, в котором сошлись Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера. Победа осталась за российским спортсменом, который сохранил за собой титул чемпиона WBA Asia.