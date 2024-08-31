По семи нацпроектам Вологодчина занимает первые места

Об этом врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил президенту Владимиру Путину в ходе вчерашней рабочей встречи в Ново-Огарево.

«С октября прошлого года по сегодняшний день Вологодская область поднялась с 33-го места на 12-ое. При этом, по оценкам проектного офиса Правительства России, мы занимаем первые места по нацпроектам «Образование», «Экология», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Международная кооперация и экспорт», – сообщил Георгий Филимонов.

Он добавил, что по качеству управления национальными проектами Вологодчина переместилась с 20-го места на четвертое среди всех субъектов России.

Кроме того, по уровню достижения нацпроектов в сфере здравоохранения регион поднялся на 19 позиций: с 68-го на 49-ое место. А по освещению национальных проектов – с 32-го места на девятое.

Георгий Филимонов отметил, что уровень достижения нацпроектов иллюстрирует результативность работы новой управленческой команды Вологодской области.