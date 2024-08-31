Воспитанник оренбургской школы футбола пополнил ряды вологодского «Динамо»

[ Спорт ]

Самат Сарсенов, имеющий гражданство России и Казахстана, подписал контракт с «Динамо-Вологда». За "бело-голубых" форвард будет выступать под 29-м номером.

28-летний нападающий начинал свою карьеру в командах Оренбургской области – «Носта» и «Оренбург». Также играл на чемпионатах Казахстана и Латвии. Последним клубом футболиста был казахстанский «Каспий», за который Самат сыграл 9 матчей и забил 3 мяча.

«Очень рад присоединиться к вологодскому «Динамо» и максимально благодарен клубу за доверие. До конца чемпионата осталось не так много игр, постараюсь помочь команде выиграть их все и принести максимальную пользу», – сказал новичок "бело-голубых".

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ФК «Динамо-Вологда»
Фото: группа ВКонтакте ФК "Динамо" Вологда
 

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