Внимание! Сегодня кинотеатр «Ленком» бесплатно покажет прямую трансляцию «Кубка губернатора Вологодской области по боксу» (16+)

Сегодня в 20 часов все желающие смогут бесплатно посмотреть в «Ленкоме» поединки звёзд мирового бокса в рамках «Кубка губернатора Вологодской области по боксу».

Организаторы трансляции приглашают всех жителей Вологды присоединиться к этому событию и поддержать российских спортсменов.

«Для нашего региона это первый настолько масштабный турнир по боксу, который, несомненно, вызывает интерес. В связи с этим будет организована бесплатная трансляция для всех желающих в кинотеатре “Ленком”, где находится самый большой экран на территории нашего города», – отметил начальник Управления физической культуры и массового спорта администрации Вологды Дмитрий Жиобакас.

Главное событие «Кубка губернатора Вологодской области по боксу», который проходит в Ледовом Дворце Череповца – бой за титул WBA между россиянином Алексеем Папиным и представителем Доминиканской республики Феликсом Валерой.

Помимо этого, зрителей ожидает захватывающий поединок российского боксёра американского происхождения Кевина Джонсона против ирландца Шона Тёрнера, а также бой россиянина Глеба Бакши против американца Джиана Гарридо. Ещё один бой пройдёт между россиянином Эдгаром Гукасяном и ирландцем Тони Бейтсом.

В программе турнира также матчевые встречи между сборными командами Вологодской и Тверской областей.