Предприниматель из Кич-Городка незаконно нарубил древесины на 7,5 млн рублей

В Кич-Городке районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного предпринимателя в незаконной рубке древесины. Как выяснилось, вместе с предпринимателем работала целая группа, в состав которой входили бывший и действующий представители лесхоза, а также его сын.

«Предприниматель и его сын закупали «справки» на дрова у граждан, заведомо зная, что данные решения отчуждаться не могут. После этого передавали их гражданке, которая составляла карточку перечета деревьев, в которую умышленно вносила заведомо ложные сведения об объеме и породном составе деревьев. Затем «подельник» в отделе лесничества подписывал карточки перечета деревьев, при этом выход в натуре в указанные делянки не осуществлял, тем самым создавая условия для заготовки древесины в объемах, превышающих указанные в уведомлениях о принятом решении», - рассказали о незаконной схеме вырубки в пресс-службе судов области.

В общей сложности лесному фонду причинен ущерб почти на 7,5 млн рублей.

По приговору суда главный фигурант привлечен к 3 годам и 2 месяцам условного срока, остальные фигуранты получили от 2-х лет до 2 лет и четырех месяцев также условного срока.

Кроме того, как уточнили в прокуратуре Вологодской области, судом удовлетворен иск регионального департамента лесного комплекса о взыскании ущерба, причиненного преступлением.