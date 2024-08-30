Подрядчик рекультивации свалки на улице Мудрова отстает от графика

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев намерен оштрафовать подрядчика, который проводит работы по рекультивации свалки на улице Мудрова. По его словам, подрядчик в настоящее время отстает от графика.

«Сейчас здесь производятся работы по формированию тела свалки с дальнейшей консервацией. Есть отставание от графика, поэтому контроль ужесточаем. В связи с неисполнением обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик будет оштрафован на 200 тыс. рублей», - рассказал Накрошаев в соцсетях.

Чтобы сократить отставание от графика, на площадке будет увеличено количество спецтехники, которая работает на объекте и поставляет материалы. Исполняющий обязанности мэра заявил, что подрядная организация будет составлять еженедельный график, а отчитываться за проделанные работы в ежедневном режиме.

Как сообщалось ранее, рекультивацией городской свалки на улице Мудрова в Вологде занимается компания «Геос» из Красноярского края. Стоимость контракта – 988 млн рублей.