24 малых поселения Вологодской области подключили к интернету

Более 5,5 тысяч жителей сельской местности получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи. В Вологодской области завершился очередной этап программы «Устранение цифрового неравенства». Благодаря совместной работе правительства Вологодской области и МегаФона были развёрнуты сети 4G в 24 сельских населенных пунктах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах Вологодчины. Были определены населенные пункты в 13 районах, нуждающиеся в улучшении качества мобильной связи. Большая часть деревень и поселков находится в Тотемском, Верховажском и Грязовецком районах. В программу вошли малочисленные населенные пункты: Ногинская, Топорня, Мережа, Лорионово, Макарцево, Усть-Река, Шелота и другие.

«Развитие качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета в отдаленных сельских населенных пунктах имеет большое значение для сокращения цифрового неравенства и повышения качества жизни людей. Согласно нашим замерам, средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов в этих селах достигает теперь до 25 Мбит/с. Этого более чем достаточно для решения базовых задач: получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, для общения в соцсетях и мессенджерах», – отметила Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется в России с 2014 года. В 2025 году реализация программы продолжится.