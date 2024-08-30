Три безалкогольных дня будут в Вологодской области в сентябре

[ Общество ]

В Вологодской области в сентябре сразу три дня объявят безалкогольными. В эти дни будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции в тортовых точках. Информацию подтвердили в региональном управлении торговли.

По закону Вологодской области, продажа алкоголя запрещена 1 сентября, в День знаний. Однако в связи с тем, что 1 сентября в этом году приходится на воскресенье, а День знаний перенесен на 2 сентября, алкоголь запретят продавать как 1-го, так и 2-го сентября.

Кроме того, «сухим» объявлен 11 сентября, когда отмечается Всероссийский день трезвости.

Ограничение коснется продажи всех видов алкоголя, включая вино, пиво, медовуху, сидр и тонизирующие напитки в магазинах и торговых центрах. Запрет не распространяется на заведения общественного питания, такие как кафе и рестораны.

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