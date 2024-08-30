В Череповце управляющая компания заплатила крупный штраф за травмы ребенка

Череповецкий городской суд взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в пользу матери и ее ребенка, пострадавшего на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Череповца.

В суде установлено, что девочка в 2022 и 2023 годах получила травмы на детской площадке на придомовой территории. Мать ребенка неоднократно обращалась с жалобами в контролирующие органы о принятии мер по содержанию оборудования и изменения покрытия детской площадки, но результатов это не дало.

Суд постановил, что управляющая компания должным образом не следила за состоянием и безопасностью детской площадки, из-за чего малолетнему ребенку был причинен вред здоровью средней и легкой тяжести. Именно поэтому требования истца – матери – были удовлетворены. В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, штраф в размере 25 тысяч рублей, а в пользу несовершеннолетней компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей, штраф в размере 150 тысяч рублей. В общей сложности управляющая компания заплатит 525 тысяч рублей.