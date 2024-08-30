Георгий Филимонов сегодня встретится с президентом

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сегодня будет встречаться в президентов Владимиром Путиным. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент в своей резиденции в Ново-Огарево встретится с тремя временно исполняющими обязанности губернатора – врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио главы Самарской области Вячеславом Федорищевым, а также с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.

С момента назначения Филимонова врио губернатора Вологодской области в конце октября 2023 года это уже третья его встреча с президентом РФ.