Георгий Филимонов сегодня встретится с президентом

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сегодня будет встречаться в президентов Владимиром Путиным. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент в своей резиденции в Ново-Огарево встретится с тремя временно исполняющими обязанности губернатора – врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио главы Самарской области Вячеславом Федорищевым, а также с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.

С момента назначения Филимонова врио губернатора Вологодской области в конце октября 2023 года это уже третья его встреча с президентом РФ.

Теги:
Владимир Путин Георгий Филимонов
 

Последние новости

В Череповце управляющая компания заплатила крупный штраф за травмы ребенка
Георгий Филимонов сегодня встретится с президентом
Учебные заведения Вологды готовы к новому учебному году
Обвиняемый в убийстве полицейского Максима Розанова обнаружен погибшим
Тарногский маслозавод выплатит более 1 млн рублей за ДТП со своим работником
Два человека погибли в ДТП в Бабаевском округе
Вологжанин предстанет перед судом за покушение на убийство
Два пенсионера погибли в Вожеге по вине уроженца Северодвинска
В Вологодской области планируют создать особую экономическую зону
В Вологде завершен ремонт улиц Текстильщиков и Луначарского